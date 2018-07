– Det går mot rekordsesong

Til tross for tørke er årets jordbærsesong i Valldal i Norddal kommune en av de beste på mange år. Jordbærbonde Håkon Myklebust har levert ett hundre tonn og sier at det går mot en rekordsesong. En viktig grunn til de gode resultatene i Valldal er godt utbygde vanningsanlegg. Myklebust sier også at det har vært en god overvintring, og det tørre været gjør at de har unngått sopp.