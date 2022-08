– Det går bra med gut etter badeulykke

Familien til guten, som var involvert i ei badeulykke i Volda i juni, opplyser via Volda kommune at det går bra med han.

– Guten har kome heim og er i fin form, skriv Volda kommune på sine nettsider.

Familien opplyser også at dei er svært takksame for all hjelp og støtte dei har fått i lokalsamfunnet, av kommunen og av legane på sjukehusa.