– Det er vår fremtid

Ungdommen har igjen mobilisert til nasjonal klimastreik for å få miljø på dagsorden i lokalvalget. – Vi vil vise regjeringen at de må høre på kravene våre fordi det er vår fremtid. De må begynne å fase ut oljen og ikke gi mer oljelisenser, sier 17 år gamle Belinda Paler fra Sunndal. Hun er fylkesleder for Møre og Romsdal Natur og Ungdom og reiste fra Sunndal til Ålesund i dag for å streike. – Lærerne syns det er bra, så lenge jeg gjør leksene, sier hun. I Oslo startet streiken utenfor Stortinget klokka 12.00. Rundt 40 steder landet rundt ble det arrangert demonstrasjoner fredag. Det er tredje gangen det arrangeres en nasjonal skolestreik for klima.