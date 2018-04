– Det er trygt på Moa

– Kundane kan føle seg trygge på kjøpesentera på Moa. Det seier senterleiar for Amfi Moa i Ålesund, Anne Mari Rødal Kleppe.To vektarar blei knivstukke utanfor eit av kjøpesentera tysdag, då dei skulle prøve å stoppe ein mann i 30-åra som var mistenkt for tjuveri. Ein av vektarane blei skadd i ein fot, medan den andre fekk skader i ei hand. – Vi har veldig erfarne vektarar som jobbar her. Med den sikkerheita vi har kan alle føle seg trygge, seier Rødal Kleppe.