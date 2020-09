– Det er svært alvorleg

Styreleiar Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal ser svært alvorleg på at to babyar døydde i samband med fødsel på sjukehusa i Kristiansund og Molde. Begge er no under gransking av Helsetilsynet og styreleiaren ventar på rapporten for å sjå om det er fleire tiltak helseføretaket må sette inn. – Det er svært alvorleg. Og så må vi vente å sjå kva resultatet blir og kva tiltak vi må gjere når rapporten er klar, seier Theodorsen.