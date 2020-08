– Det er rett tiltak

Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) er glad for at helsemyndigheitene strammar inn reglane for cruiseskip etter smitteutbrotet på Hurtigruten. Innstramminga vil forhindre passasjerar på cruiseskip, som har meir enn 100 personar om bord, å gå i land i blant anna Geiranger. Det er viktig for å redusere smitterisikoen i kommunen, meiner Tryggestad. – Det er rett tiltak. Slik som situasjonen er no ligg vi å balanserer mellom eit smittefritt Stranda og ein smittesituasjon, og vi ønskjer sjølvsagt å halde smitta låg, seier Tryggestad.