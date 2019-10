– Det er mer krevende for oss

Nylig ble det kjent at Kristiansund er den kommunen i landet som strever mest med å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sjukehus. Rådmann Arne Ingebrigtsen vedgår at kommunen har mangler i tilbudet, men samtidig må en se på liggetida på sjukehuset, sier han. Ingebrigtsen mener liggetida må ha noe å si for hvor ferdigbehandla pasientene er og viser til at pasientene ved sykehuset i Kristiansund blir sendt hjem tidligere enn pasienter i Hordaland. Dette gjør situasjonen mer krevende for oss, sier Ingebrigtsen.