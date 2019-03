– Det er kamp om pengane

Den nye kystdirektøren, Einar Vik Arset, er godt fornøgd med at Stortingets transportkomite tok turen innom Kystdirektoratet under sitt besøk i Møre og Romsdal. I samband med arbeidet med Nasjonal transportplan har transportkomiteen reist gjennom fylket dei to siste dagane. Det er hard kamp både om pengane politikarane si merksemd, og Vik Arset seier det var viktig å få gitt politikarane ein kunnskap om det arbeidet Kystverket gjer langs kysten. – Det er kamp om pengane