– Det er ikkje alt som er bra no heller

Nestleiar i styret i Helse Midt-Norge, Liv Stette, sa i sitt innlegg at ho har stor respekt for jobben som er gjort i Helse Møre og Romsdal, og forstår at oppsummeringa fekk styret til å falle ned på anbefalinga om å utsette innføringa av Helseplattforma. – Men eg trur ikkje at dei tilsette vil kjenne seg tryggare med gamle og utdaterte datasystem når dei skal flytte inn i det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Ho meiner at det einaste rette er å forbetre Helseplattforma og følge innføringsplanen. – Eg trur dette kan gå bra. Det er ikkje slik at alt er bra i dag når det gjeld pasienttryggleik. Det skjer feil med dagens system i dag også, sa ho.