– Det er ikke vår jobb å stoppe dem dersom de finner ut at de vil til Trøndelag

Bakgrunnen for møtet er å få utredet om det er grunnlag for de fem kommunene å bli en del av Trøndelag.



Enkeltkommuner er velkommen, sier lederen i fellesnemnda for de to fylkene, Anne Marit Mevassvik.

– Nå har både Tore Sandvik og jeg sagt at vi har mer enn nok med å slå sammen de to fylkene. Men vi har også sagt at dersom enkeltkommuner på Nordmøre eller lenger nord for oss som ønsker å bli en del av Trøndelag så er de selvfølgelig velkommen, og det er i alle fall ikke vår jobb å stoppe dem dersom de ønsker å utrede dette, sier Anne Marit Mevassvik.

Utrede

Det var ordførerne i Kristiansund, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal som møtte representantene for trønderne i Stjørdal. Kommunene har gjort vedtak om at de vil utrede muligheten for å bli en del av Trøndelag.

– Vi ville ha dette møtet for å fortelle om prosessene som har foregått på Nordmøre og hvordan vi ser for oss vegen videre i forhold til å utrede fordeler og ulemper ved å bli med i en større midtnorsk region. sier ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap).

– Er det greit for dere å bli trøndere da?

– Ja, det vil det være. Dersom utredninga viser at det er det som er det beste for oss så har jeg ingen problemer me då søke meg hitover.

Å splitte eller ikke splitte

En utredning som Nordlandsforskning gjennomførte for regionrådet på Nordmøre viste at Nordmøre er best tjent med at hele Møre og Romsdal blir en del av en midtnorsk region.

Fire nordmørskommuner har vedtatt at de ikke ønsker å splitte Møre og Romsdal. Det er Sunndal, Gjemnes, Averøy og Tingvoll.

Men Kristiansund, Smøla, Aure, Halsa, Surnadal og Rindal har gjort vedtak om å fortsette prosessen med tanke på å bli en del av Trøndelag.

Stortinget skal vedta en ny fylkesstruktur i løpet av våren. Signalene som har kommet, innebærer at Møre og Romsdal trolig får fortsette som eget fylke.

Is i magen

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal diskuterte i dag den videre strategien som følge av at de fem nordmørskommunen søker seg nordover.

Det var Torgeir Dahl (H) som tok initiativet til diskusjonen fordi han mener det nå blir skapt usikkerhet

– Det er viktig at vi har is i magen, sa Iver Nordseth (V) under debatten.



Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt en høringsuttalelse som innebærer at Møre og Romsdal fortsetter som eget fylke, men sier ja til at Rindal blir en del av Trøndelag.