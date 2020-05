– Det er helt krise akkurat nå

NHO ber om at hjelpeordningane for reiselivet må vare ut året, i alle fall til over sommeren. VanlIgvis kommer det nærmere ti millioner utenlandske turister til Norge, i år kommer det kanskje så godt som ingen. – Det er helt krise akkurat nå, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv Mange virksomheter innenfor reiselivet har nesten utelukkende hatt utenlandske turister på besøk, nå har de en stor jobb foran seg. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringa vurderer å utvide hjelpeordningene slik NHO ber om.