– Det er fullt mulig å berge plassen

Eirik Hoseth startet fredag for fullt i jobben som sportslig leder i Kristiansund ballklubb. Dette er første gang klubben ansetter en sportslig leder på fulltid. Kristiansund ligger nederst på tabellen i Eliteserien med ett poeng etter ni spilte kamper, og denne helga møter de Lillestrøm. – Det er fullt mulig å berge plassen, men det begynner å haste. Det bør skje noe på de to hjemmekampene som kommer nå, med Lillestrøm søndag og Tromsø torsdag, for å få ny energi inn i gruppa.