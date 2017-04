– Det er en stor utfordring å få ungdom inn i arbeidslivet

Førstesekretær i LO,Peggy Hessen Følsvik, sier at kampen for å skaffe seg arbeid er blitt hardere.

– Det er klart at det å jobbe med et inkluderende arbeidsliv blir enda vanskeligere når det ikke er nok arbeidsplasser til de som er unge og sterke, men det betyr ikke at vi kan la være å jobbe med det, sier Peggy Hessen Følsvik

Den såkalte IA-avtalen har eksistert i 16 år, og er en avtale mellom partene i arbeidslivet for å gjøre det lettere tilgjengelig for alle i samfunnet.

Stor utfordring

Førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier at situasjonen er blitt tøffere for mange unge. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Arbeidet med et inkluderende arbeidsliv er blitt spesielt vanskelig for en bestemt gruppe.

– Der vi ikke ser ut til å lykkes er å få ungdom inn i arbeidslivet, spesielt ungdom som har problemer i forhold til dagens arbeidsliv. Dette er en stor utfordring som vi må jobbe mer med fremover, sier Peggy Hessen Følsvik