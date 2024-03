– Det er den sakna som er funnen

Politiet bekreftar at det er ein sakna mann som no er funnen i Ålesund. Ein mann i 20-åra har vore sakna sidan i går. Det blei sett i gang ein leiteaksjon etter at mannen ikkje kom til rette.

Han blir frakta til sjukehus, melder politiet. Skadeomfanget er så langt ukjent.