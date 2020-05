– Det er behov for omstilling

Sykkylven set no i gang eit større omstillingsprosjekt for å få fleire bein å stå på enn møbelindustri og bransjar knytt til den. Kommunen er rangert som ein av dei mest sårbare i landet på grunn av einsidig industri, og har hatt blant dei høgaste arbeidsløysetala i landet som følge av koronapandemien. No har dei fått 500 000 kroner frå fylkeskommunen til forprosjektet. Ordførar Odd Jostein Drotninghaug (Sp) seier koronakrisa gjorde at dei opna auga for kor viktig det er med ei omstilling.