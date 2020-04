– Det blir en spesiell feiring i år

– Folk har begynt å få øynene opp for hvor viktig 1.mai er for verdier som solidaritet og fellesskap. Det sier arbeiderpartipolitiker i Molde, 18 år gamle Helene Wahlstrøm fra Eidsvåg, foran årets 1.mai som mange steder må markeres digitalt i stedet for med tog. Koronasituasjonen gjør 1.mai-markeringene spesielle på mange måter og viser oss verdien av det sosiale sikkerhetsnettet vi har i velferdsstaten, sier hun. Ap- og LO-veteran Mellvin Steinsvoll fra Eresfjord sier at 1.mai alltid er en viktig dag som viser samholdet i arbeidsfolk sin hverdag. – Samholdet og fellesskapstanken har smuldret opp siste årene, men kanskje er koronaen en vekker som gir 1.mai en enda større betydning, sier Steinsvoll som nå leder Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.