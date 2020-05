– Det blir en rar sesongstart

Molde-trener Erling Moe sier det blir en rar sesongstart siden den skal foregå uten publikum. I de to første kampene skal Molde spille mot Aalesund og Rosenborg. Dette er kamper som vanligvis ville ha blitt med masse folk på tribunene. Men sånn som situasjonen er skal vi være glad for at elitserien kommer igang, sier Erling Moe. Han tror ikke det blir noen stor utfordring å spille for tomme tribuner.