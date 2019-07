– Derfor er Sunnmøre ein Frp-bastion

Sist val fekk Frp 15,2 prosent oppslutning nasjonalt, men nesten 26 prosent på Sunnmøre.

Og medan partiet no slit med oppslutninga på nasjonal basis, mellom anna i sterk konkurranse med bompengeparti- og lister, held Frp framleis stand i nordvest.

Det handlar ikkje berre om Sylvi Listhaug, den eine av tre Frp-statsrådar frå dette fogderiet.

Det handlar derimot mykje om skatt, næringsliv og avstand til Oslo.

– Heilt frå starten av var Frp eit parti som hadde same meining som sunnmøringen. Partiet er mot skattar og avgifter. Sunnmøringen vil klare seg sjølv, han. Han vil satse på seg sjølv og ordne det slik han sjølv kan leve trygt og godt av det han sjølv tener, seier Anders Fjørtoft.

Anders Fjørtoft samanliknar seg sjølv med Sylvi Listhaug. Dei seier det dei meiner og meiner det dei seier, ifølgje Fjørtoft. Foto: Einar Orten Trovåg / NRK

Den snart 70 år gamle mannen frå Haramsøya på Nordre Sunnmøre har vore med heilt sidan 1973. Då heitte partiet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og politikken deira var nettopp det.

– Frp har sidan den spede starten snakka folket si meining, meiner Anders Fjørtoft.

Anders Lange og tre andre kom inn på Stortinget i 1973, men då hadde dei ikkje liste i Møre og Romsdal. Først i 1988 stifta Anders Fjørtoft Frp-lag i Haram.

Sidan har Frp slått alle rekordar på Sunnmøre.

Størst over alt

I dette fogderiet, i Bibelbeltets nordlege utkant, røysta over 30 prosent på Frp i sunnmørshovudstaden Ålesund både i 2003, 2005 og 2009.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

På Stranda røysta heile 47,5 prosent Frp i 2007, ein rekord det kanskje skal bli vanskeleg å slå.

Sist val, i 2017, var Frp størst både i høgskulekommunen Volda, nabokommunen Ørsta, Sylvi Listhaug sin heimkommune Ørskog, i tillegg til Sykkylven, Haram, Hareid, Vanylven og Herøy.

Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp har til dømes også ordføraren i Ulstein, som mange kanskje kjenner frå det maritime næringslivet, Hødd og TV-serien Heimebane.

Og medan det ikkje er ein einaste trønder i dagens regjering, er tre sunnmøringar frå Frp med i det gjæve selskapet til Erna Solberg.

Ein av dei er meir omstridt enn dei fleste.

Namnet er sjølvsagt Sylvi Listhaug.

Jan Åge Fjørtoft arrangerte konferanse i heimbygda Gursken og inviterte Sylvi Listhaug. Til venstre Anne Marie Fiksdal, fylkessekretær for Frp i Møre og Romsdal. Foto: Remi Sagen / NRK

Å bygge stein på stein

Listhaug er den einaste politikaren på talarstolen når den aller første Gurskenfestivalen blir arrangert.

Det kan ho gjere utan motbør.

Det er tidlegare landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft som inviterer inn til næringslivskonferanse i heimbygda si.

– For sunnmøringane spelar ikkje Oslo så stor rolle. For trønderane derimot er det eit høgdepunkt når statsbudsjettet blir lagt fram. Det har ikkje sunnmøringane tid til å vente på, seier Fjørtoft.

Til stor applaus og latter frå salen, inkludert trønder og føredragshalder Ole Robert Reitan.

Mange av dei rundt 200 frammøtte i Gursken er næringslivsvennlege Frp-veljarar.

Det blir ikkje sagt eit ord om innvandring, integrering eller eldreomsorg.

Det blir derimot sagt mykje om å bygge stein på stein, gründerar, skatt og det å skape verdiar.

– Ikkje halvkriminelle

– Frp sin suksess på Sunnmøre handlar mykje om næringsliv. Her på Sunnmøre forstår folk at dei som eig bedriftene er personar som er med på å byggje opp lokalsamfunna. Det er ikkje halvkriminelle folk, slik dei blir omtala som av enkelte politikarar, seier Sylvi Listhaug til NRK før ho skal tale.

Sylvi Listhaug meiner Frp sin suksess på Sunnmøre i stor grad handlar om næringsliv. Foto: Remi Sagen / NRK

Listhaug seier at sunnmøringane vil ha fred frå staten – noko vi skal kome tilbake til – og skildrar eit liv som er ganske så annleis enn det i Oslo.

– Her oppe veit vi at vi treng bedriftseigarane for å skape arbeidsplassar. Vi treng at pengane blir igjen her i størst mogleg grad – og ikkje bli sendt til Oslo for å bli brukt på alt mogleg. Det er forskjell på her og Oslo. I Oslo er det mange offentleg tilsette og verda ser veldig annleis ut, seier eldre- og folkehelseministeren.

Kåre Fjørtoft har bakgrunn frå både Høgre og KrF, men har på 2000-talet vore engasjert Frp-ar. Mellom anna har han sete fleire periodar i kommunestyret i Sande. I tillegg er han «eldregeneral» på fylkesnivå. Foto: Remi Sagen / NRK

– Oslo forstår ikkje

Far til Jan Åge Fjørtoft, Kåre, er sjølv Frp-ar. I motsetning til Anders Fjørtoft har ikkje Kåre vore med sidan starten i 1973.

Nei, Kåre var innom både Høgre og KrF, men braut med sistnemnde parti etter usemje om politikken for sjøfolka.

På 2000-talet er det altså Frp som gjeld for Kåre Fjørtoft – korsongar, fotballdommar og pensjonert sjømann.

– Så klart vil sunnmøringane ha pengane sine sjølve. Du må tenke på den veksten som har vore her og på gründerane. Kvifor skal pengane hivast utover landet? La vi få lov til å halde på det vi har her, seier Kåre.

Anders Lange stifta sitt eige parti i 1973. Fire år seinare skifta partiet namn til Framstegspartiet. Foto: SCANPIX

Han kallar Frp eit liberalt parti.

Frå verandaen hans ser vi rett ned på Myklebust verft, eitt av mange døme på at den maritime industrien står sterkt på Sunnmøre.

Men Sunnmøre er meir enn maritim industri. Også fiskeri og møbel har stått sterkt.

– Dei som bur i Oslo-gryta, eller Oslo-bygda som eg kallar ho, dei forstår ikkje kva vi får til her, seier Kåre Fjørtoft.

Den maritime næringa er svært viktig på Sunnmøre. Frå verandaen sin i Gursken kan han sjå rett ned på Myklebust verft. Foto: Remi Sagen / NRK

– Norge blir avkristna

Journalisten og kommentatoren Jon Hustad, som sjølv er frå Sæbø i Ørsta, har kalla Sunnmøre for Framsteglandet.

Han har peika på at sunnmøringane vil ha pengane sine i fred og færrast mogleg reguleringar.

– Få stader er staten ein større fiende, har Hustad skrive.

Han meinte suksessen til Frp ikkje kan forståast ut frå islam og innvandring, då kanskje med unntak av Israel-spørsmålet.

Våre kjelder er ikkje nødvendigvis heilt einige.

– Eg skal ikkje snakke stygt om innvandrarar. Men Norge er i ferd med å bli avkristna. Kvifor skal vi bygge moskear i Norge? Mykje av innvandringa til Norge er no rett nok stoppa, og eg trur Sylvi hadde ein god finger med i spelet der. Over 36 000 er sende ut frå Norge, seier Kåre Fjørtoft.

Som gjerne kan kalle seg «listhaugianar».

Takkar Listhaug

Det kan også Anders Fjørtoft på motsett ende av Sunnmøre.

– Listhaug blir utsett for meir tyn enn ho fortener. Hadde det ikkje vore for henne hadde vi heller ikkje hatt dei forholda vi har i Norge i dag. Då hadde vi hatt svenske tilstandar. Og dei er langt frå brukbare, meiner den snart 70 år gamle Frp-veteranen.

Han reagerer på at du i Norge ikkje treng om å gjere noko som helst for å få pengar, i sterk kontrast til korleis det er i til dømes Egypt eller Kongo, ifølgje Anders Fjørtoft.

Han fryktar regjeringsskifte, og ikkje minst at Miljøpartiet Dei Grøne skal kome i posisjon.

– Frp har den sunnmørske ånda. Det har ikkje Dei Grøne, som berre vil kutte og kutte. Sunnmøringen han vil bygge og bygge han, seier Fjørtoft.