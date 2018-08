– Denne avtalen betyr mykje

Ishavsmuseet på Brandal i Hareid har inngått ein samarbeidsavtale med to kanadiske museum. Det er Royal Ontario Museum i Tornoto og Fisheries Museum of the Atlantic i Lunenburg. Ishavsmuseet på Brandal er allereie ein del av eit internasjonalt nettverk, og museumsstyrar Webjørn Landmark seier den nye avtalen blir viktig i kampen for å gjere Ishavsmuseet til eit nasjonalt dokumentasjonssenter for ishavsfangst.