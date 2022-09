– Deilig å vere tilbake på skulen

Det var stor glede blant elevane ved Bekkevoll ungdomsskule i dag. Då fekk dei treffast for første gong sidan sommaren. – Først var det litt rart for å vere heilt ærleg. Eg hadde gløymt litt korleis det er å vere på skolen fordi vi har ikkje hatt skule sidan sommarferien, det seier Vaishnavi Pathnanathan som er elev ved skulen, og seier vidare at det er deilig å vere tilbake!