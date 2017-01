– Debatten om oljeboring må handle om noe mer enn bare Lofoten

Arbeiderpartiets ledelse ønsker et kompromiss for lofoten, Vesterålen og Senja som innebærer konsekvensutredning for bare en del av området.

– Ikke glem Møre

Men for fiskerne er områdene utenfor Møre like viktige. Fiskebåtrederne reagerer på at disse områdene ikke blir omtalt i debatten.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi ønsker et vern av både Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre, og da må debatten handle om noe mer enn bare Lofoten, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Gyteområde

Mørebankene er det viktigste gyteområdet for norsk vårgytende sild, men også flere andre fiskeslag kan bli skadelidende dersom det blir gitt tillatelse til oljeleting i disse områdene.

– I tillegg er det også gyteområde for sei og hyse, og også 20-25 prosent av torsken gyter også på Møre så det blir feil å bare ha fokus på Lofoten, sier Audun Maråk.

– Vi trenger nye, store funn

Drakampen mellom olje og fisk i nære kystområder har pågått i flere år.

For oljebransjen som møttes i Stavanger igår, haster det mer enn noen gang å øke aktiviteten for å få næringa på fote igjen. Bransjen får støtte av olje og energiministeren.

Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: NRK

– Dersom vi gjør funn - og vi trenger noen store, nye funn på norsk sokkel - så vil det bety mye for fremtidige investeringer i utbygging som igjen gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser både i leverandørindustrien og direkte i oljeselskapene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Konsesjoner

Regjeringa planlegger å tildele konsesjoner før sommeren 2018, og Arbeiderpartiet holder døra på gløtt for oljeleting sørvest av Lofoten. Også fiskerinæringa innser at oljealderen ikke er slutt, men vil ha matfatet både i nord og sør fritt for olje også i fremtida

– Disse leteområdene trenger ikke være Møre, Lofoten, Vesterålen eller Senja. De kan lete i andre områder, sier Audun Maråk.