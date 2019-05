– De må stille opp i spleiselaget

– Venstre-politiker Iver Nordseth gir ikke opp kampen for å få kompensert utgiftene til satsinga på grønne ferger. Denne uka møtte en rekke vestlandspolitikere opp på Stortinget for å fremme kravet. Nordseth har jobbet spesielt inn mot sentrale politikere i eget parti. Når Stortinget og regjeringa inviterer til spleiselag må de selv stille opp, sier Nordseth som håper på penger i neste års budsjett. Han mener Møre og Romsdal fylkeskommune har fulgt lojalt opp målene om et grønt skifte, men dette har medført store kostnader.