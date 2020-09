– De må bli enige om en løsning

Det vil være veldig trist dersom Store Kalvøy i Ålesund mister båttilbudet. Det sier Kalle Skårbrevik som bygger hus på øya der det i dag er ni fastboende. Når Nordøyvegen står ferdig risikerer Store Kalvøy å miste både ferge- og hurtigbåttilbudet fordi dette er lagt inn i finansieringa av det store vegprosjektet. Skårbrevik ber fylkeskommunen og kommunen sette seg ned og bli enige om en løsning som gjør at øyboerne fortsatt får ha et godt båttilbud. Skårbrevik sier han bygger hus på et byggefelt som kommunen har solgt, og at det gjør at kommunen bør ta ansvar.