Bygg cruisehavn i Sykkylven

Frp-politiker Frank Sve fra Stranda tar til orde for å bygge en havn for store cruiseskip i Sykkylven. Sve tok opp dette under et møte mellom Stranda og Sykkylven om sammenslåing i går. Han mener dette kan bli avgjørende for reiselivet på indre Sunnmøre. En havn for store cruiseskip i Sykkylven kan bli strategisk viktig med kravet om nullutslipp frå turistskip- og ferger i verdensarvfjordene innen 2026, mener Sve.