– Burde vurdert andre metodar først

Statsadvokat Magne Nyborg meiner at Linda Strand burde ha tatt i bruk musefeller som avliva musene ved hjelp av CO² eller elektrisitet.

Han meiner ho burde vurdert dette før ho konstruerte si eiga felle der musene drukna.

Det kom fram i si prosedyre i Høgsterett torsdag.

Nyborg meiner at anken må forkastast, og at ho dermed må straffast.