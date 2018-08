– Burde vore tatt tak i

– Dei store helseforskjellane ein ser år etter år skulle vore tatt tak i, seier sjukehuslege Ivar Blix i Kristiansund. Det er 60 prosent større fare for å dø tidleg av hjarte/kar-sjukdom i Kristiansund samanlikna med Molde. For hjerneslag er skilnaden 100 prosent, og Blix meiner det ikkje går an å oversjå.