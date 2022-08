– Burde lokke med høgare løn

Bystyrerepresentant i Kristiansund, Arne Grødahl, er kritisk til deler av arbeidet som er gjort med å rekruttere tilsette til fødeavdelinga i Kristiansund. Han rosar den lokale leiinga og meiner dei klarte å få fart på rekrutteringsarbeidet. Men han meiner at leiinga i Helse Møre og Romsdal burde ha opna for å bruke auka løn som lokkemiddel, og at det burde ha vore tilsett ein eigen rekrutteringsansvarleg. Fødeavdelinga er stengd på ubestemt tid og i går trekte tre sentrale leiarar seg frå stillingane sine.