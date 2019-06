– Brosundtunnelen skal inn

Senterpartiveteranen Kåre Hanken meiner det er ingen grunn til å gi opp kampen for ein tunnel under Brosundet i Ålesund. I bystyret torsdag røysta han først for ei utsetting av bypakken, deretter for fleirtalspartia sitt forslag, der Brosundtunnelen ikkje ligg inne. – Eg hadde det som prioritering nummer éin at Brosundtunnelen skulle vere med, men eg ser realitetane. Men eg skal snakke om Brosundtunnelen så lenge eg sit i bystyret, og han skal inn, seier Hanken.