– Braut ikkje lova då baby døydde

Dei tilsette kan ikkje skuldast for at ein baby døydde like etter fødselen ved Ålesund sjukehus i mai i fjor. Det slår Statsforvaltaren fast, etter å ha granska saka.

Også politiet har etterforska om det blei gjort feil frå helsepersonellet eller helseføretaket som førte til at babyen døydde, men tidlegare kome til same konklusjon.

Helseføretaket får likevel kritikk mellom anna for å ha gitt mora for lite informasjon undervegs, for delvis mangelfull overvaking og for å ha varsla politiet for seint om det uventa dødsfallet.

NRK har tidlegare fortalt om tre andre babydødsfall ved sjukehusa i fylket i 2019 og 2020.