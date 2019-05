– Bransjen havner i skyggen

Konsernsjefen i Ekornes Olav Holst Dyrnes etterlyser mer oppmerksomhet fra politikerne. Mandag har det blitt arrangert industrikonferanse i Ålesund. Dyrnes mener ferdigvarebransjen kommer for mye i skyggen av oljebransjen og fiskeriindustrien. – Ferdigvarebransjen er nok større enn veldig mange tenker seg. Det er rundt 60.000 ansatte som er knyttet til dette. Vi ser at olje og gass og sjømat får mye oppmerksomhet. Det er veldig bra, men vi kan ikke bare leve av det, sier Dyrnes. Han tror ferdigvareindustrien har en stor fremtid i Norge. – Vi ønsker at både vi og andre i bransjen vokser, slik at vi får større fagmiljø