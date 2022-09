– Brannvesenet er på plass

Brannvesenet er no på plass i Alvikvegen i Ålesund etter at det byrja å brenne i ein hall knytt til miljøstasjonen. – Det brenn i ein container på utsida av hallen. I tillegg er det eit mindre branntilløp inne i hallen. Det skal vere avfall som brenn, seier Petter Aksel Kirkebøe i 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Kirkebøe fortel at det blei starta sløkking via ei eiga sløkkingsteneste på staden, men at brannvesenet er der for å hjelpe til med sløkkingsarbeidet.