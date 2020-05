– Brannen er under kontroll

110-sentralen melder i forbindelse med en brann på Åsestranda i Ålesund at ilden er slukket. Det er fortsatt mye temperatur og det kontrolleres for å sikre mot spredning, opplyser 110-sentralen. Borgundvegen vil være stengt ved Rørstadvegen en periode på grunn av røyk og utrykningskjøretøy, melder politiet. – Brannen er under kontroll, og alle personer skal være ute av leilighetskomplekset nå, skriver politiet på Twitter.