– Bør velge Ørskogfjellet

Formannskapet i Stranda mener Ørskogfjellet må velges som fremtidig E39-trase mellom Digerneset og Vik i Vestnes. Statens vegvesen har anbefalt et alternativ som går over friluftsområdet Svartløken, men det mener politikerne i Stranda blir for kostbart. Formannskapet i Stranda støtter Møreaksen som kryssingsalternativ over Romsdalsfjorden