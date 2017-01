– Bør skjermes for oppdrett

Nordmøres to nasjonale laksefjorder bør skjermes for mer oppdrett av laks og ørret. Det er en av anbefalingene i sjøområdeplanen for Nordmøre som nå er ute på høring, skriver Tidens Krav (krever abonnement). Det har vært jobbet i fem år med planen. Alle kommunene på Nordmøre har vært med, unntatt Rindal som ikke har kystlinje. Også Nesset har deltatt i arbeidet.