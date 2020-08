– Bør satse på Ask Bakke og Worren

AUF mener Arbeiderpartiet må satse ungt i toppen av stortingsvalglista etter at Fredric Holen Bjørdal har sagt nei til gjenvalg. AUF peker på Jacob Worren og Åse Kristin Ask Bakke som svært gode kandidater. Fylkeslederen i Møre og Romsdal, Kristina Mari Roald, sier Worren har erfaring som fylkepolitiker og har jobbet på Stortinget mens Ask Bakke i sin tid var landets yngste varaordfører i Sandøy og sitter i kommunestyret i Ålesund. Hun viser til at Holen Bjørdal i sin tid var AUF sin kandidat og mener det er viktig å fortsette satsingen på de unge.