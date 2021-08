– Bør greie ut tunnel

For å ha eit best mogleg kunnskapsgrunnlag, bør undersjøisk tunnel for Romsdalsaksen greiast ut, meiner Helge Orten (H).

– Med den kritikken som er kome, så er det naturleg at Statens vegvesen ser på dette alternativet, og byggjer ut den utgreiinga dei gjorde for nokre år sidan, seier Orten.

Møreaksen er valt inn i Nasjonal transportplan, men kryssinga av Romsdalsfjorden er framleis ei heitt tema.

Avisa Tidens Krav har nyleg avdekt at ein rimelegare variant av Romsdalsaksen med undersjøisk tunnel, aldri blei reelt vurdert av Statens vegvesen.