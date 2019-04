– Bør bli et årlig arrangement

Nesten 400 relevante arbeidssøkere har registrert seg hos bedriftene fra Nordmøre og Romsdal som reiste til Oslo med ledige stillinger onsdag. Stortingsrepresentant Else-May Botten, som blir fylkesmann i Møre og Romsdal om to år, mener rekrutteringsarrangementet «Bli med hjem» bør bli et årlig arrangement. – Jeg synes det er helt fantastisk. Både at Nordmøre og Romsdal samarbeider om dette, men også at bedriftene bruker så mye ressurser på å tiltrekke seg ungdommen som har flyttet til Oslo, sier Botten.