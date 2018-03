– Bør behandles i Stortinget

Fylkesmannens anbefaling om å flytte indre Gjemnes til Molde og to bygder i Norddal til Stranda bør behandles i Stortinget. Det mener stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp). Hun mener det er en så stor del av de to kommunene som forsvinner, at sakene ikke kan behandles som en vanlig grensejustering der regjeringen har det siste ordet. Klinge hevder anbefalingene innebærer et forsøk på å få flere kommuner til å slå seg sammen.