– Bomringen er helt klart en fordel for oss

Mange butikker har opplevd handelslekkasje til Moa de senere årene. Men nå kan det gå mot en oppblomstring for lokalhandelen.

Vokse videre

15 butikker har etablert seg i Samfjordsenteret i Brattvåg i Haram kommune. Med bomring rundt nabokommunen Ålesund kan det bli enda flere butikker her.

Geir Skaaden er leder for Samfjordsenteret i Brattvåg Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Det er helt klart målet å vokse videre. Mangfold og trivsel er viktige faktorer i lokalsamfunnet som vi skal bidra til, sier senterleder Geir Skaaden.

Nye kjøpesentre har dukket opp både i Haram og i de andre nabokommunene til Ålesund de siste årene, men konkurransen med landsdelens største kjøpesenter på Moa i Ålesund er svært utfordrende.

– Vi må ha fokus på oss selv

Nå er håpet at bomringen rundt Ålesund vil gi den lokale handelen et løft, ikke minst innenfor bransjer der konkurransen er ekstra stor.

Per-Arne Johansen er daglig leder i Sport 1 i Brattvåg. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Hvor stor betydning dette vil få er usikkert, men det er jo ikke negativt for oss. Jeg tror det viktigste er at vi har fokus på oss selv, og så må vi ta dem på service. Det er det som blir det viktigste. Men bompenger der ute er helt klart en fordel for oss, sier Per-Arne Johansen, daglig leder i Sport 1 i Brattvåg.

Misliker bompenger

Også kundene tror på økt handelsliv i nærområdet, for bompenger blir ikke møtt med noe særlig begeistring.

– Det kommer til å bli mer handling her i Brattvåg. Det er jo butikker her også, sier Herlaug Helle.

– Så nå blir det enda mer vekst her da tror du?

– Ja, det får vi da håpe.

Spent

Brattvåg har opplevde stor vekst og det lokale næringslivet håper veksten vil fortsette. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Brattvåg har hatt stor vekst de siste årene, og det merkes også i butikkene. Om bomringen vil forsterke dette er senterlederen usikker på, men han håper at flere kunder vil stanse her i stedet for å dra rett forbi til Moa.

– Det kan jo bli resultatet, men det er vanskelig å si hvordan dette vil virke inn, sier Geir Skaaden, leder for Samfjordsenteret i Brattvåg.

– Men du er spent?

– Ja, det er klart vi er det