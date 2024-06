– Bompenger i Ålesundstunnelene er helt uaktuelt

Ordføreren i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand (Frp) sier det er helt uaktuelt å innføre bompenger i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen mellom Ålesund og Giske

Kommunedirektøren i Ålesund vil innføre bompenger for å få ned trafikken og samtidig forbedre kollektivtilbudet mellom Ålesund og Giske.

Det skjer i et forslag til høringsuttalelse som skal behandles av formannskapet i Ålesund tirsdag.

– Ålesundstunnelene er nedbetalt etter 22 år med bompenger. Vi kan ikke sitte og se på at innbyggerne skal ta nok en regning.

Lykkebø Strand sier de støtter kommunedirektøren i valg av alternativer de vil gå videre med, men han mener Staten må ta regninga.

– Dette er hovedpulsåra mellom flyplassen og Ålesund. Vi kan ikke godta at den er trafikkfarlig. Men det er åpenbart at Staten må inn med penger her.