– Bølgehøyden og vinden legger begrensninger

Etter planen skal helikoptertrafikken gå som normalt igjen torsdag. All offshoretrafikk til og fra lufthamner nord for Bergen er onsdag kansellert. – Årsaken er været. Det er ikke noe problem å fly maskinene, men både bølgehøyden og vinden legger begrensninger på bruken av helikoptrene offshore og landingsforholdene. Derfor har våre kunder valgt å avlyse alt i dag, sier ansvarlig leder for CHC helikopter service, Dag Johan Sætre.

Både Equinor og Shell er blant kundene til CHC helikopter service.

– I morgen skal bølgehøyden avta litt, så per i dag ser det ut som trafikken kommer i gang igjen i morgen. Men det er våre kunder som har det siste ordet, og sikkerheten er det viktigste, sier Sætre.

Uværet herjer langs store deler av kysten og skaper trøbbel for trafikken.