– Blir utydelig og puslete med Frp

Knut Arild Hareide er den modigste og tydeligste politikeren i kampen for menneskeverdet. Det sa varaordføreren i Ålesund, Tore Johan Øvstebø under fylkesårsmøtet i KrF på Vestnes i dag. Øvstebø mener KrF ikke har lyktes verken som opposisjonsparti eller som samarbeidsparti med regjeringen Solberg og tar til orde for at KrF bør gå til Ap og Sp. Øvstebø sa under innlegget sitt at KrF blir utydelig og puslete i kompaniskap med Frp.