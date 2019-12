– Blei så viktig som ein håpa på

I dag for ti år sidan var det slutt for Bremsnes-ferja, og Atlanterhavstunnelen blei opna. Ordførar i Averøy, Ingrid Rangønes, seier den undersjøiske tunnelen mellom Kristiansund og Averøy har blitt så viktig som ein håpa. Ho seier den gjer det enklare både for næringslivet, for pendlarane og i kvardagen.