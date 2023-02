– Blei leigd inn av tredjeperson

Dei to mennene, som er sikta for urmakerinnbrotet i Molde i fjor, påstår at dei skal ha blitt leigd inn av ein tredjeperson. Det fortel Paal Berg Helland som er forsvareren til den tiltalte mannen i 30-åra.

– Han har erkjent straffeskuld for det som har skjedd og det har han gjort sidan han blei arrestert. Han er veldig lei seg for det som skjedde. Han var i ei økonomisk knipe i heimlandet og fekk tilbod frå ein person om å gjere innbrotet. Han har lagt alle korta på bordet, fortel Helland.