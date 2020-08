– Ble skrevet ut for tidlig

Familien til en eldre kvinne har fått medhold i at hun ble skrevet ut fra Volda sykehus for tidlig. De pårørende mente hun var for dårlig til å bo hjemme, og bare noen dager etter at hun ble skrevet ut, falt hun og døde hjemme hos seg selv. Fylkesmannen har konkludert med at helseforetaket ikke ga kvinnen forsvarlig hjelp og at de ikke har gode nok rutiner for å unngå at pasienter faller og skader seg.