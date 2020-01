– Ble litt for pinglete

Sebastian Foss Solevåg kjørte inn til en foreløpig 8.plass i første omgang i slalåmrennet i Kitzbühel, men har senere blitt skjøvet noen plasser ned. Han ligger bare 57 hundedeler bak sveitsiske Daniel Yule som leder rennet. Han har 30 hundredeler opp til pallen. Foss Solevåg sier til NRK at han kjørte litt for pinglete og tapte for mye tid i mellompartiet. Andre omgang starter kl.1330.