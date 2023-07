– Betre fylkesvegar har prioritet

Lastebileigarforbundet utfordrar dei politiske partia på ei rekke samferdselssaker før valet i september. – Betre fylkesvegar er ein av dei viktigaste sakene dei må svare på, seier regionleiar Jan Ove Halsøy. Berre i Møre og Romsdal er behovet for utbetring på kring 17 milliardar kroner. – Bedriftene som er avhengige av gode fylkesvegar kan kome til å flytte dersom det ikkje skjer noko, fryktar Halsøy. Forbundet meiner og at dei store ferjeavløysingsprosjekta blir sett på vent og at det heller blir satsa på vegane mellom fjordane. Partia skal svare på spørmsåla innan 25.august.