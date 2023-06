– Betre å ringe ein gong for mykje

Det gjekk over ein halvtime før nokon tok kontakt med politiet då ei rusa ung kvinne kollapsa over barnevogna ho trilla på eit busstopp ved Moa i Ålesund i går.

Det var eit lite barn i vogna, og det var mykje folk som gjekk forbi under ettermiddagsrushet utan å gjere noko.

– Når ein ser noko slikt er det betre å ringe ein gong for mykje, enn ein gong for lite, seier operasjonsleiar ved Møre og Romsdal politidistrikt, Tor André Gram Franck.

Kvinna blei frakta til legevakta. Barnet, som etter forholda hadde det bra, blei tatt hand om av barnevernet.