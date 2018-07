– Ber politiet vurdere tiltale

Helsetilsynet anbefaler at politiet tar ut tiltale mot Kristiansund kommune etter dødsfallet til Willy Henry Kleiven i desember 2016. Politiet har bedt Helstilsynet om råd i saken, og vil nå etterforske videre for å se om de finner grunnlag for tiltale. Det er statsdvokaten som endeleig avgjør om det skal tas ut tiltale eller ikke.