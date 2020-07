– Behovet for mer penger er stort

Det er et stort behov for mer penger til skredsikring av boliger, veger, gardsbruk, og næringsvirksomhet i kommunene. Det sier Randi Frisvoll (KrF) som representerer Møre og Romsdal i Nasjonal rassikringsgruppe. Ordførere i rasutsatte kommuner frykter fraflytting som følge av byggestans og strenge restriksjoner. Frisvoll sier den nasjonale rassikringsgruppa vil kjempe for mer penger. Leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling (Sp) tror mer ekstremvær vil føre til langt større utfordringer i fremtiden.